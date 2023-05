Vini Jr. tem dia de torcedor e acompanha jogo de basquete do Real

Um dia após o empate contra o City pela Champions em que marcou o gol dos merengues, Vini foi torcer e sofrer pelo time no basquete, com direito à virada emocionante.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Astro do Real Madrid em campo, Vinicius Jr. teve um dia de torcedor na beira da quadra para ver o time de basquete do clube madridista em um jogão pelos playoffs da Euroliga.

