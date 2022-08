Vini Jr marca, Benzema salva no fim, e Real assume a liderança do Espanhol

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Espanyol por 3 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, neste domingo (28), em partida disputada no Cornellá-El Prat, pela terceira rodada do torneio, com direito a encontro de crias da base do Flamengo em lados opostos. Vini Jr. abriu o placar, Joselu deixou o dele para os donos da casa e Benzema marcou duas vezes já nos últimos minutos.

O resultado faz o Real Madrid destronar o Betis e assumir a liderança da competição, com nove pontos. O Espanyol, por outro lado, continua sem saber o que é vencer na atual temporada do Campeonato Espanhol e soma apenas um ponto, na 16ª posição.

FOI BEM: TCHOUAMÉNI E SUA VISÃO DE JOGO

Tchouaméni não marcou nenhum gol na partida, mas saíram dele os principais passes que resultaram em jogadas perigosas diante do gol de Lecomte. O gol marcado por Vini Jr, por exemplo, saiu após passe rasteiro entre toda a defesa rival que chegou certo aos pés do brasileiro.

FOI MAL: DAVID ALABA É BOMBARDEADO

A saída na frente do placar e a consequente baixa de guarda da equipe merengue atingiu em cheio o meia-defensivo David Alaba, que viu seu setor ser bombardeado por ataques ao final da primeira etapa. Como consequência, não conseguiu acompanhar as jogadas nem interceptar a bola, abrindo espaço para o gol do empate.

VINI JR É O PERIGO EM PESSOA

O brasileiro não se contentou em marcar o gol que abriu o placar. Ao longo do duelo, as principais oportunidades da equipe merengue saíram dos pés do ponta-esquerda. Destaque para lance logo após o primeiro tento, aos 18', no qual Vini Jr arrancou pela esquerda e bateu dentro da área para Lecomte saltar e espalmar.

ESPANYOL NÃO SE INTIMIDA

Os donos da casa não se abateram em sair atrás do placar e cresceu no jogo. Destaque para Joselu e Sergi Darder que foram os homens de criação e fizeram, em várias oportunidades, o papel de primeiros zagueiros, impossibilitando ao Real avançar pelo campo com facilidade nas etapas finais.

REAL MADRID BAIXA A GUARDA

A equipe de Carlo Ancelotti foi mais consistente nos ataques e começou ditando o ritmo de jogo, não demorando muito para balançar a rede, com Vinícius Júnior. O pecado, no entanto, foi baixar a guarda pelo lado esquerdo com Alaba e dar oportunidade do Espanyol iniciar jogadas e alcançar o empate. A equipe de Carlo Ancelotti só voltou a mostrar perigo nos minutos finais, com gol de Benzema para salvar a noite.

CRIAS DO FLAMENGO SE ENCONTRAM

Vinicius Souza encontrou outro jogador revelado no Flamengo: Vinicius Jr.. O atacante é um ano mais novo que o volante e se tornou um dos destaques do Real Madrid precocemente. As caminhadas de ambos desde os tempos de Ninho do Urubu, por outro lado, são bem diferentes, mas voltaram a se convergir no gramado do estádio Cornellà El Prat.

GOLEIRO EXPULSO E ZAGUEIRO NA META

O árbitro mostrou cartão vermelho nos acréscimos do jogo para o goleiro Lecomte, que cometeu falta em Ceballos na dividida na entrada da área. Por já ter esgotada as substituições, o zagueiro Cabrera precisou assumir a meta nos minutos finais e acabou levando um gol de cobrança de falta de Benzema.

PRÓXIMOS CONFRONTOS

O Espanyol volta a campo para encarar o Athletic, pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo (4), às 11h15 (horário de Brasília). O próximo desafio do Real Madrid será contra o vice-líder da competição, o Betis. O confronto está marcado para o próximo sábado (3), também às 11h15.

FICHA TÉCNICA:

ESPANYOL 1 x 3 REAL MADRID

Competição: Campeonato Espanhol, 3ª rodada

Data e horário: 28 de agosto de 2022, domingo, às 17h (de Brasília)

Local: Cornellá-El Prat, Espanha

Cartões Amarelos: Não teve

Cartões vermelhos: Lecomte (ESP)

Gol: Vini Jr. (MAD), aos 11' do 1º T; Joselu (ESP), aos 42' do 1T; Benzema (MAD), aos 42' e aos 54' do 2º T.

ESPANYOL: Lecomte, Óscar Gil, Calero, Cabrera, Oliván, Expósito, Darder, Rubén Sánchez, Vinícius Souza (Keidi Bare), Puado (Melamed) e Joselu. Técnico: Diego Martínez.

REAL MADRID: Courtois, Lucas Vázquez (Dani Carvajal), Éder Militão, Rüdiger, Alaba, Modric (Camavinga), Tchouaméni, Kroos (Ceballos), Valverde (Rodrygo), Benzema e Vini Jr.. Técnico: Carlo Ancelotti.