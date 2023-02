Vini Jr. é o jogador que mais sofre faltas nas grandes ligas

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, é o jogador mais caçado em campo na atual temporada entre as sete principais ligas do mundo (Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Portugal e Holanda). Os dados são do MisterChip, perfil espanhol especializado em estatísticas.

De acordo com os números divulgados depois do jogo deste domingo (5) do Real Madrid, Vinícius já recebeu 79 faltas na edição atual do Campeonato Espanhol. Neymar aparece na segunda colocação, com 59 faltas recebidas no Campeonato Francês.

Djaló, do Lille, Success, da Udinese, e Zaccagni, da Lazio, estão na terceira posição, com 58 faltas recebidas.

Vinicius Júnior tem sido alvo constante de racismo no futebol espanhol. Neste domingo, durante a vitória do Mallorca sobre o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, uma câmera de transmissão da DAZN (serviço de streaming) revelou um novo insulto racista de um torcedor. "Vinicius, macaco. Você é um p* macaco", disse o aficionado do Mallorca.

O atacante brasileiro foi muito provocado durante toda a partida. Vini sofreu dez faltas na partida contra o Mallorca, igualando o recorde do Real Madrid desde 2013 com Isco (que também sofreu essa quantidade de faltas em um jogo).