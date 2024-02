Vini Jr. é alvo de racismo antes de jogo do Real Madrid no Espanhol

Llegada del autobús del @realmadrid a Getafe.

Insultos racistas a Vinicius por parte de aficionados.

“Vinicius mono” pic.twitter.com/Hq3fBkDPuF — Maribel De Jesús (@maribeldejesusd) February 1, 2024

O atacante Vinícius Júnior sofreu insultos racistas de torcedores do Getafe, time que enfrentou o Real Madrid no Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira (1º).

Torcedores gritaram "Vinícius Macaco" em direção ao ônibus do Real Madrid. O episódio aconteceu pouco antes do início da partida, quando o elenco madridista estava chegando ao estádio Coliseu.

Episódios de racismo contra Vinícius Júnior no futebol espanhol tem sido recorrentes. De acordo com o jornal espanhol "As", esta é a oitava vez que o atacante brasileiro foi alvo de racismo no país.

Vitória do Real Madrid em campo. Com direito a uma assistência de Vini Jr., o time comandado por Carlo Ancelotti venceu o Getafe por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol.