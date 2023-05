Vini Jr diz que se emocionou com luzes apagadas do Cristo e agradece apoio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Junior reagiu ao Cristo Redentor com as luzes apagadas e agradeceu as mensagens de apoio após ter sido vítima de novos ataques racistas na Espanha.

O atacante do Real Madrid afirmou que ficou emocionado com a ação de solidariedade no Cristo Redentor. O ponto turístico ficou apagado entre as 18h e 19h (de Brasília) desta segunda (22) em repúdio ao episódio que ocorreu no Estádio Mestalla.

Vini Jr agredeceu "toda a corrente de carinho e apoio" que vem recebendo nos últimos meses. Ao todo, ele foi alvo de nove episódios de racismo em território espanhol, e apenas dois tiveram punições.

O brasileiro ainda disse que está "pronto e preparado" se tiver que sofrer mais para que as futuras gerações não passem por casos semelhantes. Ele ressaltou que tem um propósito na vida e que quer "inspirar e trazer mais luz à nossa luta".

MENSAGEM NO CRISTO

A ação foi uma cooperação entre a CBF, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol e o Núcleo de Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

As entidades afirmaram que a iluminação foi desligada "como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro".

Vini Jr tem sido alvo de longa data das torcidas espanholas. A primeira denúncia relativa a um insulto racial ocorreu em outubro de 2021, durante clássico contra o Barcelona, e a mais recente foi no jogo com o Valencia, no domingo (21).

RACISMO

Torcedores do Valencia gritaram 'Mono' (macaco, em tradução literal) para o brasileiro aos 15' do segundo tempo do duelo de domingo (22), pela 35ª rodada do Espanhol. Vinicius Jr discutiu rapidamente com alguns torcedores, mas a partida continuou.

O jogo foi paralisado cerca de dez minutos depois com a reincidência da ofensa racista. O locutor do estádio pediu para que os gritos fossem encerrados sob ameaça de o jogo ser suspenso.

Na sequência, o brasileiro identificou o torcedor que cometeu o ato racista. Ele, no entanto, foi novamente insultado por torcedores do Valencia ao tirar satisfação.

Vinicius Jr ainda foi expulso no final do jogo após uma confusão generalizada com jogadores adversários. O goleiro Mamardashvili discutiu com o brasileiro, que chegou a levar um mata-leão de Hugo Duro enquanto a briga era separada.