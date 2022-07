Vina faz golaço, e Ceará vence Avaí em jogo atrasado por falha na iluminação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo que começou na terça (19) e acabou nesta quarta (20) por ter tido início atrasado em quase uma hora em razão da falta de iluminação em parte dos refletores da Arena Castelão, o Ceará venceu o Avaí por 1 a 0, com golaço marcado por Vina, na abertura da 18º rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Vozão sobe provisoriamente para a 10º colocação, com 24 pontos. O Leão cai para 13º, com 21. Ambos ainda podem ser ultrapassados até a conclusão da rodada, na quinta (21).

O Ceará volta a campo no domingo (24), às 16h, quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. No mesmo dia, mas às 11h, o Avaí recebe o Flamengo, na Ressacada.

FALTA DE ILUMINAÇÃO

Novamente a Arena Castelão apresentou problema nos refletores. Dias depois de uma queda de energia encerrar o jogo entre Fortaleza e Palmeiras de forma antecipada, parte da iluminação do estádio não estava funcionando antes de a bola rolar para Ceará e Avaí, que teve início atrasado. Os atletas já haviam aquecido e entraram em campo para o começo do duelo, mas tiveram de retornar aos vestiários por conta do problema. O jogo estava marcado para 21h30, mas o apito inicial só foi dado 47 minutos depois, às 22h17.

O JOGO

Assim como os refletores da Arena Castelão, Ceará e Avaí demoraram para "acender" no primeiro tempo. Muitos erros individuais marcaram a etapa inicial, que foi finalizada com um golaço de Vina, aos 47, para colocar o Vozão em vantagem.

O Leão voltou melhor no segundo tempo e teve mais chances de empatar do que tomar no segundo. A principal oportunidade dos visitantes foi em uma cabecada na trave de Vitinho, aos 27. Ainda assim, o placar permaneceu o mesmo: vitória cearense por 1 a 0.

O CEARÁ

Apesar da vitória, o Vozão errou muito e não lembrou em quase nada a equipe que dominou o Corinthians na última rodada. O Ceará iniciou desatento, com erros simples em saídas de bola, mas sem perder o controle da partida. Foi feliz ao aproveitar falta na entrada da área para tirar o zero do placar. Sofreu alguns sustos desnecessários na etapa final e correu o risco de levar o empate.

O AVAÍ

Conseguiu levar perigo em algumas bobeadas do Ceará no primeiro tempo, mas melhorou bastante e criou chances na etapa final, quando Barroca armou a equipe em postura mais ofensiva.

GOLAÇO DE VINA OUTRA VEZ

O camisa 29, que já havia marcado um golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no sábado (16), repetiu a dose diante do Avaí. Em falta da entrada da área, Bruno Pacheco rolou, e Vina chapou no ângulo, sem chance para Vladimir. Uma pintura.

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Richardson (Fernando Sobral), Richard Coelho (Rodrigo Lindoso), Vina; Lima (Matheus Peixoto), Mendoza, Zé Roberto (Iury Castilho). T.: Marquinhos Santos

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura (Vitinho), Eduardo (Nathan) e Jean Cléber (Jean Pyerre); Pottker, Renato (Marcinho) e Bissoli (Vinícius Jaú). T.: Eduardo Barroca

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Lucas Ventura e Vitinho (AVA)

Gols: Vina (CEA), aos 47min do primeiro tempo