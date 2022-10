Villani é alvo de críticas após comentários sobre confusão em Vasco contra Sport

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O narrador Gustavo Villani, do Grupo Globo, voltou a falar sobre a confusão do jogo entre Sport e Vasco da Gama, ocorrida neste domingo (16), em duelo que terminou empatado por 1 a 1 pelo Brasileirão Série B, na Ilha do Retiro. Responsável pelo microfone do SporTV no estádio pernambucano, o jornalista voltou a criticar o atacante Raniel, que comemorou o gol em frente aos torcedores da casa. O posicionamento foi divulgado em um vídeo no perfil oficial no Instagram.

"É claro que tudo não aconteceu por causa do Raniel e dos jogadores do Vasco que foram provocar os torcedores do Sport, mas passou por eles. Inclusive o (Raphael) Claus expulsou o Raniel e o Luiz Henrique", explicou o narrador. "Ele (Raniel) achou, não sei se engraçado ou divertido, aos 45 do segundo tempo na casa do rival, e fez questão de provocar e instigar a ira daqueles vândalos, bandidos, que devem ser identificados e punidos", disse.

"Repito, uma coisa não justifica a outra, mas fica a reflexão: um jogador profissional de um clube como o Vasco precisa desse comportamento? Eu creio que não", complementou o narrador.

Apesar das ressalvas, o narrador foi duramente criticado por torcedores do Vasco da Gama e de outros clubes nas redes sociais. Alguns se lembraram de uma narração do próprio Gustavo Villani ainda pelo canal Fox Sports, em 2017, exaltando a comemoração de Lionel Messi em pleno Santiago Bernabéu, mostrando a camisa para os torcedores do Real Madrid. Na oportunidade, o argentino marcava seu gol de número 500 com a camisa blaugrana.

"É muito doido ver o Villani com esse posicionamento, sendo que sua melhor narração da carreira é o gol do Messi nos acréscimos do El Clasico onde ele vai até a torcida do rival e mostra sua camisa. Nada justifica a violência", escreveu um dos usuários no Twitter.

"Mas quando o Messi mostrou a camisa para a torcida do Real no Bernabéu o Villani achou lindo", opinou um outro usuário sobre o assunto.