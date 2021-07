Vila Olímpica registra primeiro caso de Covid a poucos dias de Jogos de Tóquio

A reportagem da Folha esteve no local neste sábado (17). "É importante todos seguirem os protocolos, porque é a melhor maneira de evitar que aconteça. Se aconteceu, desconheço o motivo, mas todos devemos fazer a nossa parte", afirmou Marcus Vinicius D'Almeida, atleta de tiro com arco, após saber do primeiro caso confirmado dentro da Vila.

Diferentemente de edições anteriores, o local foi inaugurado com discrição, sem alarde, destoando da histórica cerimônia de boas-vindas aos atletas que chegam para se hospedar e participar das competições. A Vila é localizada em uma aprazível região com vista para a Baía de Tóquio.

Até agora, foram 835 mil casos no país e 15 mil mortes. Os últimos dados apontam que, até o fim da semana, 32% tomaram a primeira dose de vacina e 20% completaram a segunda etapa do processo.

