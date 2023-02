Vila Olímpica é sede da 1ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA), o torneio será disputado nas categorias Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto, Veteranos e Sênior, nos naipes masculino e feminino. O evento faz parte do calendário oficial da federação e serve como preparação para campeonatos de âmbito nacional.

A competição visa a classificação para o ranking nacional da modalidade e conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

