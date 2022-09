Vídeo: Neymar se nega a responder pergunta sobre relação com Mbappé no PSG

Na zona mista com repórteres após a partida do Brasil contra Gana, Neymar se negou a responder pergunta sobre sua relação com francês Mbappé no Paris Saint-Germain (PSG).

The moment I asked Neymar about his relationship.



Neymar “I prefer not to speak”#PSG #BRAGHA pic.twitter.com/pnpE5jHJlW — Ojora Babatunde (@ojbsports) September 23, 2022

Quando ouviu a pergunta, Neymar parece não entender e após o repórter repetir o questionamento, o jogador fecha a cara e abandona a zona mista.

"A minha relação com o Kylian? Pfff, eu não...", disse antes de abandonar a zona mista

Nas últimas semanas Neymar e Mbappé parecem não se entender em campo no PSG, com desentendimento sobre quem é o cobrador oficial de pênaltis no clube e por também não tocarem a bola um para o outro durante as partidas.

Mbappé nega qualquer problema com o brasileiro.