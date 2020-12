Vídeo mostra Neymar e Mbappé se recusando a jogar após racismo de árbitro

Jogadores dos times do PSG e do Istanbul Basaksehir deixaram o gramado do estádio no Parque dos Príncipes, na noite desta terça-feira (8), na metade do primeiro tempo, após uma ofensa racista.

De acordo com o Globo Esporte, a ofensa partiu quarto árbitro romeno, Sebastian Coltescu, contra o camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica da equipe turca. Um vídeo, mostra os jogadores do PSG, Mbappé e o brasileiro Neymar, se recusando a continuar o jogo, caso o árbitro continuasse em campo.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo pic.twitter.com/YabtrnrdcH — Esporte Interativo (de (@Esp_Interativo) December 8, 2020

"Se esse cara não sair daqui não vamos jogar.", disseram os jogadores.

Ambos os times abandonaram o campo e o jogo foi suspenso em protesto contra a presença do árbitro no local.