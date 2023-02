Vídeo: Jogador do time de Wallace dá tapa na cara de adversário do Minas na Superliga

A Superliga Masculina de Vôlei foi palco de uma triste cena de violência nesse sábado (4), com o atleta Miguel López, do Sada Cruzeiro, dando um tapa no rosto do jogador Paulo Vinícius, do Minas, durante uma discussão.

Agora, em Minas x Sada Cruzeiro, López dá um tapa no Paulo:



Vídeo: reprodução/sportv #VoleiNoSportv pic.twitter.com/TdyBst0yy1 — Nathalia Movilla (@nathmovilla) February 5, 2023

No momento da agressão, os dois clubes disputavam uma partida pela 16ª rodada da competição e acabaram se desentendendo por um lance.

De repente, durante o bate-boca, Miguel dá a volta por trás de um colega e “senta a mão” no rosto do oponente Paulo Vinícius. A agressão foi violentamente punida com a expulsão de Miguel e com um a menos, o Minas garantiu a vitória por 3x1.

Essa não é a primeira polêmica que jogadores do Sada Cruzeiro se envolvem nos últimos dias. Recentemente, outro jogador, Wallace, ex-seleção brasileira, foi suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), após fazer um post com uma arma nas mãos e abrir uma enquete questionando quem teria coragem de “dar tiros na cara de Lula”.

O caso repercutiu na imprensa nacional e internacional e Wallace foi suspenso por incitar a violência contra o presidente.