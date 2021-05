Vice do Flamengo posta vídeo enigmático, e torcedores apostam em Renato Augusto

Já os tais cinco pontos se relacionaram, de acordo com a teoria, com o número da camisa de Renato Augusto no Beijing Guoan - o atleta tem contrato até dezembro de 2021 e, a partir do mês que vem, pode assinar de graça com qualquer clube. Será?

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.