Vice do Flamengo articula para garantir vaga na Câmara dos Deputados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL-RJ), está se articulando junto a parlamentares do PL para conseguir assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem.

Braz não conseguiu nem repetir a votação que teve em 2020, quando se elegeu vereador, e obteve 38.623 votos, cerca de 2.000 a menos do que há dois anos. Com o resultado, ficou como terceiro suplente no PL.

Aliados dele tentam emplacar a nomeação de ao menos dois deputados eleitos pelo partido em secretarias do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para que, assim, o vice-presidente do Flamengo consiga sua vaga.

Enquanto isso, o ex-presidente do time Eduardo Bandeira de Mello (PSB) está com a sua vaga garantida —obteve 72.725 votos. Os dois pertencem a grupos políticos adversários dentro do Flamengo.