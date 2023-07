Vice do Fla diz que lesão de Claudinho não preocupa em meio à negociação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz atualizou a situação de mercado do clube. Ele garantiu que a lesão de Claudinho em amistoso pelo Zenit não preocupa nas negociações. O meia brasileiro deixou o duelo com o Fenerbahçe, ocorrido neste domingo (9), aos 24 minutos.

O QUE ELE FALOU?

Lesão atrapalha?

"Foi o mesmo problema do Ayrton Lucas. Um dia antes de concluir a contração ele teve uma pancada, fomos questionados. Não é bem assim. Quando acontecem situações assim o departamento médico do Flamengo redobra as atenções".

Negociação com Claudinho

"Infelizmente não tem nada que aproximou mais o jogador do Flamengo. Nas questões financeiras e negociais não tem nada. Mas a lesão até agora não nos preocupa."

De la Cruz

"Nenhuma novidade. O River está sentado na multa contratual perto de 16 milhões de dólares à vista."

Multas contratuais

"O Flamengo se prepara antes. Quando renova com um jogador com esse o Fla se resguarda nas multas para não estar nas mesas de negociações caso outro clube queira levar. Não tem multa baixa em que você sequer senta na mesa para negociar. Não temos nenhuma preocupação nesse sentido. A partir do momento que vem um clube fazer uma boa proposta o clube não tem obrigação de vender, mas sim de ouvir, ser educado. Mas não tem nada até agora".

Pablo e Rodrigo Caio

"O Flamengo não tem que se reunir para tratar de futuro. São atletas que estão no elenco, não teve proposta para nós. De fato são jogadores pouco aproveitados. A decisão é do técnico. No segundo momento se entendermos que tem proposta é o atleta entender que quer outros caminhos vamos resolver. Temos que ter muito cuidado quando se tem noticiado esse tipo de situação. As vezes em um primeiro momento não está sendo usado, mas temos que administrar isso. São jogadores bem inseridos, levantaram taça. Daqui a pouco estamos banalizando esse título. A vida é como ela é. Se tiver alguma oportunidade que seja também através deles ou de nós, vamos colocar na mesa. Mas tem que saber fazer isso para não ter problema".

Plano C caso Claudinho não aconteça

"Sempre temos mais de uma opção para qualquer posição que a gente determine que seja necessário. É uma coisa interna do Flamengo. Não tem nenhuma negociação aberta de zagueiro e lateral".