Vettel fará sua estreia na temporada no GP da Austrália

"Ele dirige de uma maneira diferente. Estou brincando com os estilos de pilotagem e com o que posso fazer. Da mesma forma, estamos tentando resolver alguns problemas que temos", disse o piloto na ocasião.

Nico Hulkenberg foi quem comandou seu carro nos circuitos de Bahrein e da Arábia, mas o tetracampeão retornará no próximo fim de semana, 8 a 10 de abril, no GP de Albert Park, em Melbourne.

