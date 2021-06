Às vésperas de duelo contra Equador, Colômbia confirma 2 casos de Covid-19

De acordo com o Globo Esporte,a seleção da Colômbia é a terceira a registrar casos de Covid-19 no Brasil. A Venezuela teve 13 casos confirmados, e a Bolívia outros quatro.

Dois membros da comissão técnica da Colômbia testaram positivo para Covid-19, neste domingo (13). Com jogo marcado contra o Equador, hoje às 21h (horário de Brasília), eles não apresentam sintomas, no entanto, foram isolados do restante da equipe.

