Às vésperas de decisão, Grêmio bate o Atlético-GO com reservas

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro não irá preocupar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, já que neste domingo (27), com time praticamente todo reserva, os gaúchos bateram o Atlético-GO, por 2 a 1, na Arena, pela 27ª rodada.

O time gaúcho abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol contra marcado por Dudu. Na etapa final, Ferrareis chegou a empatar para os visitantes, mas Diego Churín garantiu a vitória gremista.

Agora com 45 pontos, os comandados de Renato Gaúcho seguem em conexão com o topo da tabela: ocupam o quinto lugar na classificação, com um jogo disputado a menos que o quarto, o Internacional, com 47. Já o Atlético-GO é o 12º, com 34 pontos.

O Grêmio ainda terá um compromisso em 2020. Na quarta (30), o time tricolor decidirá vaga na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Morumbi. No jogo de ida, venceu por 1 a 0.

Já o Atlético-GO só volta a jogar no ano que vem. O primeiro jogo de 2021 será contra o Vasco, no dia 7 de janeiro.

GRÊMIO

Vanderlei; Vanderson (Thaciano), Paulo Miranda, Ruan e Cortez; Lucas Silva (Matheus Henrique), Darlan, Pinares (Everton), Alisson e Ferreira (Pepê); Churín (Rodrigues). T.: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu (Arnaldo), Gilvan (Matheus Vargas), Eder e Nicolas; Willian Maranhão (Pereira), Marlon Freitas, Wellington Rato, Chico e Gustavo Ferrareis (Danilo); Roberson (Janderson). T.: Marcelo Cabo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Alessandro Rocha Matos (BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Paulo Miranda (GRE); Gilvan, Dudu e Eder (ACG)

Gols: Dudu (contra, GRE), aos 44min do 1ºT; Gustavo Ferrareis (ACG), aos 12min, e Churín (GRE), aos 19min do 2ºT