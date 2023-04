Às vésperas da Série C, Manaus oficializa saída do meia-atacante Pedro do Rio

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (26), o Manaus comunicou oficialmente mais uma baixa no elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Sem ter o destino revelado, o meia Pedro do Rio recebeu uma proposta de outro clube e acertou saída amigável. A rescisão de contrato entre as partes foi publicada no BID da CBF, na última terça-feira (25).

Contratado após passagem na Inter de Limeira-SP nos últimos três anos, Pedro fez oito jogos com a camisa do Manaus nesta temporada, todos pelo Campeonato Amazonense, e contribuiu com uma assistência. A equipe acabou eliminada nas quartas de final para o Nacional.

Oficialmente, o meio-campista junta-se a outros que deixaram o clube: os zagueiros Franklin e Gutierrez, os laterais Felipe Cordeiro e Felipe Vasconcelos, os volantes Kadu e Derlan, e os atacantes Silvano e Wilson Júnior.

Reformulado com 13 novas aquisições no mercado da bola, o Manaus vive os últimos dias de preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O Gavião recebe o Náutico na próxima terça-feira (2), às 20h30 (de Manaus), na Arena da Amazônia.

Confira a nota divulgada pelo Manaus FC

O Manaus comunica que o meio-campista Pedro do Rio não faz mais parte do elenco esmeraldino. O jogador recebeu proposta de outra equipe, decidindo pela sua saída em comum acordo e de maneira amigável.

O clube agradece ao atleta e deseja sucesso na sequência da carreira.