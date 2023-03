Verstappen vence retomada da F1, e Alonso vai ao pódio no GP do Bahrein

"Terminar no pódio nesta primeira corrida do ano é incrível. Ter o segundo melhor carro na corrida é simplesmente inacreditável", afirmou Alonso, 41, que completava justamente neste fim de semana 20 anos de sua estreia na F1.

Apesar dos holofotes voltados para Verstappen em seu início de caminhada rumo ao tricampeonato, Alonso roubou parte do protagonismo. O veterano largou na quinta colocação e fez uma corrida destacada, com pelo menos duas ultrapassagens emocionantes, sobre George Russell e Lewis Hamilton.

O monegasco chegou a ocupar a segunda posição, mas abandonou a prova na volta 42, com problemas elétricos -vale lembrar que a equipe havia trocado a bateria e o controle eletrônico do carro antes da corrida. Já o espanhol não conseguiu segurar a terceira posição herdada do colega e foi ultrapassado por Alonso na parte final da disputa.

O desempenho da Ferrari ficou abaixo do esperado após a dobradinha de Charles Leclerc e Carlos Sainz na segunda fila do grid de largada.

O holandês dominou do início ao fim o Grande Prêmio do Bahrein, neste domingo (5). E o mexicano Sergio Pérez, seu colega de equipe, cruzou a linha de chegada na segunda colocação, praticamente sem ser incomodado durante a prova.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temporada 2023 da Fórmula 1 começou com vitória do atual bicampeão Max Verstappen e dobradinha da Red Bull, reafirmando o favoritismo de ambos em mais um ano na categoria.

