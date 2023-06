Verstappen vence GP do Canadá e iguala marca de Senna em vitórias

São Paulo/SP - O GP do Canadá, que aconteceu o circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, teve como vencedor o holandês Max Verstappen, que agora tem a mesma marca em número de vitórias alcançada por Ayrton Senna. Neste domingo, Verstappen conseguiu sua 41ª vitória na Fórmula 1.

Verstappen teve como segundo colocado a Alonso, seguido de Lewis Hamilton, 3º colocado no GP do Canadá. A posição final do GP, curiosamente, é a mesma do incício da corrida.

Leclerc, Pérez e Albon ficaram com as outras três posições, isto é, do 4º ao 6º lugares na corrida, que teve 70 voltas.