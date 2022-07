Verstappen vence GP da Hungria mesmo saindo em 10º

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio (GP) da Hungria neste domingo, dia 31, mesmo tendo largado na 10ª posição. O holandês da equipe Red Bull Racing/Honda, conseguiu vencer mesmo tendo rodado na pista. Ele é o líder no ranking da Fórmula 1, com 258 pontos.

