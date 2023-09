Verstappen vence em Monza e bate recorde de vitórias consecutivas na F-1

SAO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Itália, neste domingo (3), e quebrou mais um recorde da Fórmula 1. O piloto holandês conquistou sua décima vitória consecutiva em Monza.

O pódio do GP da Itália foi completado pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Com o resultado, Verstappen continua com larga vantagem na liderança. O holandês chegou a 364 pontos contra 219 de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez. O terceiro lugar é do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), com 170.

A próxima corrida será o GP de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay, no próximo dia 17 de setembro, às 9h (de Brasília).

A CORRIDA

O GP da Itália começou com atraso após o carro de Tsunoda ter ficado 'preso' na grama por conta de problemas mecânicos durante a volta de apresentação. O piloto da AlphaTauri teve que abandonar a prova antes mesmo dela começar. Como foram feitas três voltas de apresentação, a corrida teve duas voltas a menos. Era para ter sido 53 e foram 51.

Sainz largou bem e segurou a primeira posição. Leclerc conseguiu se aproxima de Verstappen, mas Russell também se apresentou. Com isso, top 5 não teve mudanças nas posições após a largada: Sainz, Verstappen, Leclerc, Russell e Pérez.

As primeiras voltas foram de muitas tentativas de ultrapassagens de Verstappen sobre Sainz, mas o piloto da Ferrari conseguiu defender a liderança muito bem. No entanto, na volta 15, os dois chegaram a ficar lado a lado e o holandês conseguiu se impor e assumir a ponta do GP da Itália.

Chegando na metade da corrida, Hamilton estava na liderança, mas era o único das primeiras colocações que ainda não tinha feita uma parada. O piloto inglês começou o GP da Itália com pneus duros. Apesar disso, na volta 25, Verstappen pressionou e conseguiu assumir a ponta da prova mais uma vez.

Na volta 33, Max já tinha aberto uma vantagem de mais de sete segundos para o segundo colocado, que era Carlos Sainz. Nessa parte da corrida, a grande briga era entre Pérez (3º) e Leclerc (4º) pela terceira posição.

Já nas voltas finais da corrida, Sergio Pérez conseguiu ultrapassar Carlos Sainz e assumiu a segunda colocação de prova. Com isso, a dobradinha da Red Bull desbancou a Ferrari, que corria em casa.

Além de Tsunoda, que nem chegou a correr no GP da Itália, Ocon também não terminou a prova.

FELIPE MASSA X F1

Felipe Massa não viajou à Itália, onde atuaria como um dos embaixadores da Fórmula 1 neste final de semana, em meio à batalha judicial que trava com a própria categoria e com a Federação Internacional de Automobilismo por conta do resultado do GP de Singapura de 2008.

Massa não está proibido de entrar no paddock, mas seria insustentável para a própria F1 tê-lo na função de embaixador neste final de semana. Sua ausência em Monza, menos de um mês depois do início do processo, foi decidida de comum acordo. E a instituição ainda ordenou a retirada de uma faixa colocada por torcedores ferraristas com os dizeres "Felipe Massa campeão de 2008".