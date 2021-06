Verstappen vence duelo com Hamilton na França e dispara no Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen e Lewis Hamilton travaram mais um grande duelo neste domingo (20) no GP da França. E, pela terceira vez na temporada 2021 da F1, o holandês cruzou a linha de chegada em primeiro, beneficiado pela estratégia da Red Bull, que se mostrou superior à Mercedes na corrida.

Enquanto a equipe do britânico optou por fazer apenas uma parada nos boxes, a escuderia de Verstappen fez duas trocas de pneus, deixando ele com um composto mais rápido no terço final da prova.

Foi uma jogada de risco, mas que deu certo na pista. O holandês chegou a cair para a quarta posição, mas escalou os adversários, incluindo seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, e ultrapassou Hamilton a duas voltas do fim para vencer.

Com o triunfo e a volta mais rápida da prova, ele soma 131 pontos e abriu 12 de vantagem para Hamilton, que chegou em segundo e tem 119. ​Pérez completou o pódio após ultrapassar Valteri Bottas.

No fim da corrida, o semblante de frustração de Toto Wolff, chefe da Mercedes, em contraste com a euforia nos boxes da Red Bull reforçaram a imagem de que a equipe alemã fez escolhas ruins para esta etapa.

"Era uma corrida para duas paradas, eu falei, mas ninguém me ouve", chegou a gritar Bottas pelo rádio do carro, quando foi ultrapassado por Pérez.

Verstappen valorizou o duelo com Hamilton. "Fizemos o apelo para fazer duas paradas e felizmente valeu a pena, mas tivemos que trabalhar muito. Durante toda a corrida, [o Hamilton e eu] lutamos um contra o outro, então acho que será assim pelo resto da temporada."

Hamilton criticou o fato de ter perdido o ritmo de prova nas voltas finais por causa dos pneus, mas ficou conformado com o resultado. "Considerando onde estivemos no treino de sexta-feira, devo estar feliz com o resultado de hoje. Eu não tinha pneus no final. Temos que tentar descobrir [o que está faltando] na reta. Foi realmente surpreendente ficar sem pneu", reclamou.

A próxima etapa da F1 será o GP da Áustria, no domingo (27).