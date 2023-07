Verstappen ultrapassa Hamilton na primeira curva e vence na Hungria

Isolado e de cara para o vento, apenas lidando com retardatários, Verstappen concluiu a prova sem problemas e venceu sua nona corrida no ano.

Na reta final, Pérez tentou pressionar Norris. O mexicano diminuiu uma distância que chegou a ser de oito segundos para três, mas não conseguiu se aproximar mais. No final, ele viu Hamilton se aproximar, mas manteve seu lugar no pódio.

A primeira parada dos carros da McLaren nos boxes, entre as voltas 18 e 20 foi benéfica para Lando Norris. O inglês, que parou primeiro, ultrapassou Piastri e passou a andar na frente do companheiro de equipe.

A Fórmula 1 volta já na próxima semana. No domingo (30), os 20 pilotos vão correr no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, a partir das 10h (de Brasília).

A vitória de Verstappen na Hungria significou um recordo para a Red Bull. A equipe chegou ao 12° triunfo consecutivo — desde Abu Dhabi em 2022 — e se isolou como o time com a maior sequência da história. A McLaren, com Senna e Prost, conseguiu 11 vitórias em 1988.

A corrida contou com um acidente envolvendo quatro carros do final do pelotão ainda na primeira curva.

SANTOS/SP - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1, realizado na manhã deste domingo (23). Norris, pela segunda vez consecutiva, encerrou a prova no segundo lugar. Pérez, que largou no nono lugar, fez uma boa corrida e fechou o pódio. Hamilton, pole position, finalizou em quarto.

