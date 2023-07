Verstappen supera susto inicial e vence corrida sprint do GP da Áustria de F1

A pista do Red Bull Ring ficou muito molhada por conta da chuva antes da prova acontecer, e na transmissão era possível ver a quantidade de água que era levantada pelos carros. No entanto, conforme a corrida foi acontecendo a pista secou e facilitou o trabalho dos pilotos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.