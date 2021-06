Verstappen segue mais rápido e lidera 2º treino livre do GP da Estíria

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, voltou a ser o mais rápido nesta sexta-feira (25) no segundo treino livre do GP da Estíria de Fórmula 1, no circuito de Spielberg, na Áustria. O holandês anotou 1min05s412 em sua melhor volta e foi ainda mais rápido do que no primeiro treino livre (1min05s910).

Verstappen foi seguido por Daniel Ricciardo, da McLaren, com 1min05s748 e Esteban Ocon, da Alpine, com 1min05s790. Já Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou com o quarto melhor tempo (1min05s796). O britânico fez o terceiro tempo no primeiro treino livre.

Segundo mais rápido na primeira parte da atividade, Pierre Gasly, da AlphaTauri, não participou do segundo treino livre após um problema no carro.

BOTTAS RODA SAINDO DOS BOXES

Companheiro de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas rodou na saída dos boxes, mas não chegou a bater. O finlandês foi auxiliado por integrantes da McLaren.

NA SEQUÊNCIA

Os pilotos voltam ao circuito de Spielberg, amanhã, para o terceiro tempo livre e o treino classificatório. A corrida está programada para domingo, às 10h.