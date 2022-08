Verstappen se impõe e é o mais rápido do 1º dia de treinos do GP da Bélgica

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Max Verstappen foi o mais rápido do dia nos treinos livres para o GP da Bélgica da Fórmula 1. Com certa tranquilidade, o piloto da Red Bull registrou o melhor tempo da segunda sessão desta sexta (26) ao completar a volta em 1m45s507. O atual campeão e líder da temporada foi seguido no pódio da atividade por Charles Leclerc, da Ferrari e Lando Norris, da McLaren.

