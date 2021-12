Verstappen lidera último treino livre em Jeddah; Hamilton é 2º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull Racing, fez o melhor tempo no último treino livre do Grande Prêmio da Arábia Saudita da Fórmula 1, no circuito de rua de Jeddah, neste sábado (4), quando também ocorrerá o classificatório.

Nos outros dois treinamentos, o mais veloz foi Lewis Hamilton, da Mercedes, que dessa vez ficou em segundo, 0.214 atrás do holandês. O melhor tempo de Max foi 1m28s100 —para efeito de comparação, o melhor tempo no GP até o momento era de 1min29s018, do britânico.

Nos primeiros trinta minutos do treino, Lewis Hamilton cravou 1m28s314 —melhor tempo até o momento entre os treinos.

Porém, na metade final da sessão, Verstappen fez um tempo de 1min28s212 e assumiu a primeira posição. Além disso, em menos de 15 minutos melhorou seu tempo para 1m28s100, e o heptacampeão não conseguiu superá-lo.

Quem ficou com o terceiro tempo foi Sergio Perez, companheiro de equipe de Verstappen. Ele fez 1m28s629 —no segundo treino de sexta (3), ele foi apenas o nono.

As surpresas ficaram por conta dos pilotos da AlphaTauri. Yuki Tsunoda e Pierre Gasly apareceram com o quarto e o quinto melhor tempo, respectivamente. Na tarde de sexta, Gasly já tinha ficado em terceiro e se manteve entre os melhores.

Verstappen tem a chance de conquistar o título neste fim de semana e está na ponta do campeonato, com 351,5 pontos, enquanto Hamilton ocupa a segunda colocação, com 343,5.

O treino de classificação será realizado às 14h (de Brasília) deste sábado. O GP da Arábia Saudita de F-1 acontece no domingo (5), às 14h30, e será disputado em 50 voltas.