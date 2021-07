Verstappen lidera 1º treino, mas Hamilton se recupera em 2ª sessão no GP da Áustria

O ritmo diminuiu depois que começou a chover no circuito de Spielberg por volta da metade do segundo treino. Lando Norris, da McLaren, chegou a ir para a grama, mas não bateu.

Mais rápido na primeira atividade do dia, em que havia anotado 1min05s143, Max Verstappen, da Red Bull Racing, foi o terceiro no segundo treino livre. O líder do Mundial de pilotos anotou 1min04s740 na segunda sessão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o mais rápido nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, no Red Bull Ring, em Spielberg. O britânico fez 1min04s523 em sua melhor volta, na segunda sessão desta sexta-feira (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.