Verstappen larga na pole para igualar vitórias de Senna

SÃO PAULO/SP - A primeira parte da missão foi cumprida: Verstappen conquistou a pole position para o GP do Canadá. A segunda vem no domingo: o holandês pode igualar as 41 vitórias de Senna.

É a 25ª pole position do bicampeão na F1, a quinta no ano, a terceira consecutiva, a segunda no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Larga como favorito. Mas o imponderável ronda a corrida: chove desde sexta-feira na região da pista e a meteorologia prevê alguma possibilidade de pista molhada neste domingo.

Hulkenberg, acreditem, larga em segundo. A segunda fila terá Alonso e Hamilton. Russell e Ocon largam logo atrás.

A sessão classificatória começou com pista molhada, 16°C no ar, 18°C no asfalto, todo mundo olhando pro céu.

Já havia sido assim no terceiro treino livre. Pista molhada, trégua da chuva no meio do treino, muita água nos minutos finais. Nessas condições, Verstappen foi o mais rápido, com 1min23s106, 0s291 mais veloz do que Leclerc. Alonso foi o terceiro.

Assim, todo mundo foi pra pista no instante em que a luz verde foi acesa na saída do pit lane.

Nem bem começou e já parou. Zhou reclamou de problemas no carro e parou na curva 7. Bandeira vermelha. Pelo menos foi por pouco tempo: o chinês conseguiu reiniciar o carro e se arrastar de volta para os boxes da Alfa Romeo.

Faltando dez minutos pro fim, Verstappen fez 1min22s843. Alonso foi melhor e cravou 1min22s655. O holandês não cedeu: mandou 1min21s988. Faltando pouco mais de um minuto pro fim, Alonso registrou 1min21s583 e melhorou para 1min21s481. Verstappen não se conformou e deu o troco: 1min20s851 e encerrou a fatura. Um belíssimo duelo.

As duas Mercedes vieram na sequência, com Hamilton e Russell. Depois, a Ferrari de Leclerc.

Foram cortados Tsunoda, Gasly, De Vries, Sargeant e Zhou.

O Q2 começou com a pista mais seca e quase todo mundo de intermediários. A exceção foi Albon, a cobaia da turma, com slicks.

Verstappen gostou da experiência e logo colocou os slicks. Muita gente fez o mesmo.

Albon liderava, com 1min18s725 quando a chuva começou a apertar. Ficou com o melhor tempo. Verstappen ficou a 0s367, seguido por Norris, Piastri e Alonso.

Fechando o top 10, Sainz, Russell, Hulkenberg, Ocon e Hamilton.

Os eliminados, Leclerc, Pérez, Stroll, Magnussen e Bottas.

É a terceira etapa seguida em que o mexicano não avança para o Q3, um vexame.

Veio então o Q3, a hora da decisão, com muita água na pista e todo mundo de intermediários.

Verstappen foi o primeiro a sair e cravou 1min27s059. Alonso mais uma vez se aproximou, mas sem ameaçar: ficou a 0s227.

Quando faltavam 7 minutos, Piastri escapou e arrebentou a traseira no muro. Nova bandeira vermelha. Instantes antes, Verstappen havia melhorado para 1min25s858 e Hulkenberg havia cravado o segundo tempo.

A sessão até foi reiniciada, mas a chuva já estava muito forte. Ninguém melhorou.

A próxima missão de Verstappen já está na mira. Aos adversários, resta torcer pela chuva.

Folha de São Paulo / Portal do Holanda