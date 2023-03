Verstappen inicia busca pelo tri diante de novos desafiantes na F1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira imagem que viralizou da temporada 2023 da F1 foi de Lewis Hamilton curvado diante do carro da Red Bull durante os testes no Bahrein, na última semana, como se ele estivesse espiando o modelo que será pilotado por Max Verstappen e Sergio Perez neste ano.

Enquanto trabalhava no desenvolvimento do problemático carro da Mercedes, o heptacampeão inglês não fez cerimônia ao tentar encontrar explicações para o desempenho da equipe austríaca no circuito de Sakhir.

Não apenas com os tempos de voltas, mas sobretudo com a confiabilidade e a facilidade para encontrar a melhor configuração, os carros do holandês e do mexicano mostraram que estão bem à frente dos demais do grid, repetindo o que foi visto ao longo de 2022.

Quando Verstappen foi questionado se achava que a equipe estava em uma posição melhor do que após os testes do ano passado, o holandês respondeu "100%", antes de apontar que o modelo RB19 melhorou "em todos os aspectos."

Em 2022, a Red Bull venceu 17 das 22 corridas do calendário. Se a avaliação do holandês estiver certa, o atual bicampeão aumenta as suas chances de lutar pelo tricampeonato, que começa com ele já na pole position, e Perez, seu companheiro de equipe, completando a primeira fila, seguidos pelas Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz. A abertura do campeonato será neste domingo (5), às 12h (de Brasília), com o GP do Bahrein. A Band transmite.

"Sinto que a Red Bull está um pouco à frente, mas isso não significa nada. É apenas a primeira corrida da temporada, e a temporada é extremamente longa", avalia o atual vice-campeão Charles Leclerc, da Ferrari, antes das provas de classificação para a corrida deste domingo.

Como favorito, Verstappen tem, aos 25 anos, a oportunidade de entrar para um seleto grupo. Apenas Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton conquistaram três Mundiais consecutivamente.

Com 35 vitórias na carreira, o piloto da Red Bull também está perto de alcançar Ayrton Senna no número de vezes que cruzou a linha de chegada em primeiro. O brasileiro fez isso 41 vezes, sendo o quinto maior ganhador da categoria. Hamilton é o recordista, com 103.

O holandês busca, ainda, superar o tricampeão brasileiro no número de pódios. Essa distância é pequena (80 contra 77). O ranking, novamente, é liderado pelo heptacampeão inglês, com 191.

Para além das estatísticas, o atual bicampeão mostrou em 2022 todo o seu amadurecimento. Depois de uma conquista dramática em 2021, quando superou Lewis Hamilton somente na volta final do último GP, no ano passado ele garantiu o Mundial com quatro corridas de antecedência.

A partir das primeiras impressões dos carros deste ano, colhidas tanto na pré-temporada como durante os primeiros treinos livres oficiais, na sexta-feira (3), o mais provável é que a Red Bull tenha novamente um ano dominante, como foi em 2022. Até os adversários admitem isso.

George Russell, da Mercedes, chegou a dizer que a equipe da marca de energéticos fará um "campeonato à parte".

O domínio, neste momento, só não é maior por causa de uma nova força que começa a despontar no grid da F1. Com um carro bastante inspirado na própria Red Bull, a Aston Martin foi a maior surpresa tanto da pré-temporada como das primeiras sessões deste fim de semana.

E o piloto mais rápido do segundo treino livre foi o experiente Fernando Alonso. Também em busca do tri, o espanhol de 41 anos bateu as marcas de Max Verstappen e Sergio Pérez com apenas 0s1 de vantagem.

"O carro deles parece ótimo. Eles tiveram algumas corridas realmente impressionantes na semana passada. Fernando [Alonso] parece... não sei o que ele está tomando, mas ele está ótimo. Ele parece estar pegando fogo", afirmou o chefe da Red Bull, Christian Horner.

O espanhol, no entanto, contrariou seu próprio estilo e foi mais contido ao falar do carro dele.

"Estamos em um processo muito interessante com um carro completamente novo, novo departamento técnico e muitas coisas que estamos aprendendo, mas acho que ainda há um longo caminho a percorrer", disse o bicampeão. Alonso larga na quinta posição neste domingo.

Longa também será a temporada 2023, com 23 etapas. O calendário terá algumas novidades, como o GP de Las Vegas, a terceira corrida nos Estados Unidos da categoria, e o retorno do GP do Qatar, ausente em 2022 devido à Copa do Mundo. O GP de São Paulo, em Interlagos, será em 5 de novembro.

Confira as 10 primeiras posições:

1ª Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

3ª Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

5ª Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

6ª George Russell (GBR/Mercedes)

7ª Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

8ª Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

9ª Esteban Ocon (FRA/Alpine)

10ª Nico Hulkenberg (ALE/Haas)