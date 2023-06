Verstappen faz o melhor tempo e é pole na Áustria

Vestappen fez a trinca no dia de hoje e também ficou em primeiro no Q3, com 1min04s391. Com cinco minutos passados, Hamilton era o único que ainda não tinha registrado volta. Stroll acabou ficando sem tempo também, pois teve sua volta deletada. O canadense foi para os boxes e não voltou para a pista. Nos minutos finais, quase todos os pilotos deixaram a pista.

No Q1, Verstappen fez a melhor volta com 1min05s116. Antes de completar dez minutos, a bandeira vermellha foi acionada após Valtteri Bottas perder a traseira, rodar e ficar parado na grama. Bottas conseguiu voltar quando o corrida foi retomada e se livrou da eliminação nos segundos finais. Foram eliminados Tsunoda, Zhou, SargeantMagnussen e De Vries.

OS PRIMEIROS NO GRID DO GP DA ÁUSTRIA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, fez o melhor tempo nesta sexta-feira (30) e largará na pole position do GP do Áustria. Essa é a sexta vez que o holandês vai largar na frente nesta temporada, quarta seguida.

