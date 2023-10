Verstappen faz fila após largar em 6º e vence o GP dos EUA; Hamilton é 2º

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen fez fila após largar em 6º, brilhou em uma corrida de recuperação e venceu o GP dos EUA de Fórmula 1, neste domingo (22), em Austin, no Texas.

O holandês voador já havia vencido em 2021 e 2022 no Circuito das Américas, que recebeu mais de 400 mil pessoas no fim de semana, sob calor de mais de 40 graus. Foi a 50ª vitória de Verstappen na F1, a 15ª só nesta temporada.

Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada em segundo e diminuiu a diferença para Sergio Pérez na vice-liderança do campeonato. Lando Norris passou Charles Leclerc na largada, foi muito rápido no primeiro terço da prova e completou o top 3. Ele foi escolhido "piloto do dia".

A F1 volta no fim de semana que vem, com o GP do México. O treino classificatório acontece no sábado (28), e a corrida, no domingo (29).

Pódio e classificação final da corrida

Como foi a largada

Na largada, Lando Norris arrancou bem, deixou Charles Leclerc comendo a poeira do Texas e assumiu a ponta. Carlos Sainz largou bem, passou Lewis Hamilton e saltou para terceiro, mas logo perdeu a posição.

Hamilton saiu mal, ficou imprensado pelas Ferraris e caiu de terceiro para quarto, mas logo retomou a posição na quarta volta. Duas depois, passou Leclerc no retão com auxílio da asa móvel e pulou para segundo.

Max Verstappen saiu em sexto e fez uma largada de recuperação. Na sexta volta, já era o quarto colocado. Na 11ª, ele passou Leclerc e assumiu a terceira posição.

Verstappen ultrapassa Hamilton após primeiras paradas

Com 15 voltas, Norris liderava, mas era Hamilton quem voava na pista, com volta mais rápida atrás de volta mais rápida.

Terceiro colocado, Verstappen parou pela primeira vez na volta 17, voltando na nona posição. Duas depois, porém, já era o quinto.

Hamilton assumiu a ponta na volta 18 com a parada de Norris, mas entrou no box duas voltas depois, com pneus já bastante desgastados. No pit stop, a Mercedes demorou um 1s1 a mais do que na parada de Russell, seu companheiro de equipe.

Leclerc parou apenas na volta 24. Ele ficou mais de 3s no box e voltou na sexta posição, em estratégia pouco compreensível da Ferrari.

Após a primeira rodada de pit stops, Norris voltou em primeiro, com Verstappen à frente de Hamilton. No rádio, o inglês questionou a Mercedes em relação à estratégia da parada.

Verstappen passa Norris na freada e assume a ponta

Max Verstappen assumiu a ponta da corrida na volta 28. Ele pisou fundo na reta principal e passou Norris por dentro na freada. O piloto da McLaren ainda tentou dar o troco com o X, mas o holandês ficou com o lado limpo da pista e confirmou a ultrapassagem na curva seguinte.

Hamilton supera Leclerc e Norris e assume segunda posição

Após a segunda parada, Hamilton voltou em quarto, mas ultrapassou Leclerc na volta 43 e deixou Norris para trás seis voltas depois. O heptacampeão foi muito rápido no Circuito das Américas, sofreu com pit stops não tão rápidos da Mercedes e chegou a ameaçar no fim a dominante Red Bull de Verstappen.