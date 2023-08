Verstappen é pole position no GP da Holanda; Hamilton fica fora do top-10

O Q3 foi marcado por um forte acidente de Logan Sargeant, que saiu da pista com seu carro da Williams e bateu forte no muro. Com bandeira vermelha na pista, o treino foi interrompido. O piloto estadunidense saiu andando do carro, amenizando o susto.

O tailandês Alex Albon, da Williams, liderou o Q1 - a primeira parte do treino classificatório. Max Verstappen, da Red Bull, e Oscar Piastri, da McLaren, fecharam as três primeiras posições.

SÃO PAULO/SP - O piloto Max Verstappen é o pole position no GP da Holanda de Fórmula 1. O piloto da Red Bull marcou 1min10s567 para ficar com o primeiro lugar, neste sábado (26). Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Mercedes, completaram o top-3.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.