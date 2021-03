Verstappen é o mais rápido e lidera primeiro dia de testes na pré-temporada da F-1

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein. O piloto holandês fez a melhor volta com 1min30s674.

O top 3 dos melhores tempos ainda teve Lando Norris, da McLaren, com 1min30s889, e Esteban Ocon, da Alpine, com 1min31s146.

No total, 17 pilotos foram para a pista no primeiro dia de testes.

A primeira sessão, antes da pausa para o almoço, contou com 10 nomes e teve Daniel Ricciardo, que faz sua estreia na McLaren, como mais rápido: 1min32s203. Depois da segunda sessão, o tempo do australiano caiu para sétimo.

A sessão matutina também marcou a volta do sobrenome Schumacher à Fórmula 1 depois de nove anos. Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, fez 1mn36s127 em sua melhor volta na estreia pela Haas. Ele foi o 16º mais rápido somando as duas sessões.

SAINZ É O 5º

A sessão da tarde foi atrapalhada por uma tempestade de areia prejudicou o desempenho na pista nos primeiros minutos. Uma das grandes novidades na segunda sessão do dia foi a estreia de Carlos Sainz na Ferrari. O espanhol cravou 1min31s919, o quinto melhor no geral.

Dos dois pilotos da Mercedes, apenas Valtteri Bottas marcou tempo pela manhã e ficou em último, com 1min36s850. Já Lewis Hamilton foi para a pista à tarde quando a sessão já havia começado há mais de 40 minutos e sofreu com a tempestade de areia. Mais tarde, ele melhorou o tempo e ficou em 10º, com 1min32s912.