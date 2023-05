Verstappen domina e é o mais rápido do 1º dia de treinos do GP de Miami de F1

O atual bicampeão Verstappen é o líder da temporada, com 93 pontos conquistados. Ele é seguido de perto por Sérgio Perez, seu parceiro de equipe, que tem 87. Fernando Alonso, da Aston Martin, é o terceiro, com 60.

O próprio Hulkenberg causou uma bandeira vermelha ao perder o controle, girar sozinho e se chocar com as barreiras de proteção quando o relógio marcava 25 minutos restantes. A batida não foi grave e o piloto alemão da Haas deixou o veículo andando, mas o carro precisou ser rebocado.

Hamilton assumiu a dianteira no início, mas foi logo ultrapassado por Verstappen. Leclerc também se colocou entre os primeiros no decorrer da sessão, enquanto o holandês foi melhorando a sua marca.

Leclerc acionou bandeira vermelha faltando dez minutos. O monegasco rodou na pista e terminou com o carro na barreira de proteção, mas saiu caminhando do veículo antes de pegar carona em uma scooter.

Norris chegou a liderar com cerca de 20 minutos de atividade e a McLaren também viu Piastri fucar em segundo. No entanto, a dobradinha só durou uma volta.

Leclerc e Verstappen alternaram na ponta no início até o holandês se firmar com o melhor tempo.

Ele foi seguido no pódio do TL2 por Carlos Sainz e Charles Leclec, ambos da Ferrari, que fizeram tempos de 1min28s315 e 1min28s398, respectivamente. Perez e Alonso completaram o top-5.

