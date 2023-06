Verstappen conquista pole no GP da Espanha e iguala marca de Nelson Piquet

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen conquistou neste sábado (3) a pole do GP da Espanha e larga na primeira posição na corrida de domingo (4). O piloto da Red Bull fez o melhor tempo do treino classificatório, 1min12s272. Na segunda posição, largará Carlos Sainz (Ferrari), seguido por Lando Norris (McLaren).

É a quarta pole de Verstappen só neste ano -24 na carreira, igualando a marca de Nelson Piquet e Niki Lauda (ambos com três títulos, contra dois de Verstappen).

O treino foi marcado por condições ruins da pista, que estava úmida, mas sem chuva.

Q1

Alexander Albon (Williams) perdeu o controle do carro devido à umidade da pista e parou na brita. A garoa, leve, prejudicou a escolha de pneus macios com que os pilotos iniciaram o treino classificatório. A bandeira vermelha entrou no circuito devido à grande quantidade de brita que entrou na pista. A limpeza do circuito demorou para terminar.

O carro Nyck de Vries (AlphaTauri) saiu da pista duas vezes no mesmo lugar. Pierre Gasly (Alpine) atrapalhou Carlos Sainz em uma volta rápida do Q1. A FIA vai investigar o incidente, que gerou diversas reclamações por parte do piloto da Ferrari.

Charles Leclerc ficou fora do Q2. Reclamou bastante do carro, e terminou o Q1 na 19ª posição. O melhor tempo foi de Lewis Hamilton (Mercedes).

Q2

Os pilotos se adequaram melhor à pista na segunda etapa. Ainda assim, Sergio Perez deslizou e caiu nas britas faltando 1 minuto para acabar o Q2.

Nico Hullkenberg (Haas) fez boas marcas no treino deste sábado, superando rivais teoricamente superiores. Terminou o Q2 na 9ª posição e se classficou para o Q3.

Russell e Hamilton se embolaram já no fim da segunda etapa. Hamilton iniciava sua volta rápida, enquanto Russell encerrava a dele. Mas Lewis pegou o vácuo do colega e foi bloqueado por ele. O incidente foi anotado pela direção de prova.

Q3

Max Verstappen confirmou o protagonismo, fez a volta mais rápida do fim de semana e se consagrou na pole position.

O GP da Espanha acontece no domingo (4) às 10h (horário de Brasília). A transmissão será da Band, na TV aberta.

Quem lidera a classificação da temporada é o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 144 pontos. Sergio Pérez, seu parceiro de equipe, fica em 2º, com 105, seguido por Fernando Alonso, com 93.

Grid de largada do GP da Espanha

1. Max Verstappen (Red Bull) - 1:12.272

2. Carlos Sainz (Ferrari) - 1:12.734

3. Lando Norris (McLaren) - 1:12.792

4. Pierre Gasly (Alpine) - 1:12.816

5. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:12.818

6. Lance Stroll (Aston Martin) - 1:12.994

7. Esteban Ocon (Alpine) - 1:13.083

8. Nico Hülkenberg (Haas) - 1:13.229

9. Fernando Alonso (Aston Martin) - 1:13.507

10. Oscar Piastri (McLaren) - 1:13.682

11. Sergio Perez (Red Bull) - 1:13.334

12. George Russell (Mercedes) - 1:13.447

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 1:13.521

14. Nyck de Vries (AlphaTauri) - 1:14.083

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1:14.477

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1:13.977

17. Kevin Magnussen (Haas) - 1:14.042

18. Alexander Albon (Williams) - 1:14.063

19. Charles Leclerc (Ferrari) - 1:14.079

20. Logan Sargeant (Williams) - 1:14.699