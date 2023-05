Verstappen conquista pole inédita em Mônaco, com Alonso em segundo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O holandês Max Verstappen confirmou o favoritismo, fez o melhor tempo e largará na pole no GP de Mônaco.

O piloto da Red Bull tomou um susto no treino classificatório, que ele vinha dominando. Ele precisou superar uma série de rivais na última volta de um treino que até então parecia tranquilo. Com 1m11s365, tempo conquistado no último momento possível, Verstappen confirmou o favoritismo. Foi a primeira vez que o atual campeão da Fórmula 1 conquistou uma pole em Mônaco.

Alonso largará em segundo, com Esteban Ocon em terceiro. Na pista, a terceira posição ficou com Charles Leclerc, mas o monegasco acabou recebendo uma punição horas depois, e caiu pra sexto. Os três pressionaram Verstappen no Q3 e chegaram a ter poles provisórias, mas acabaram superados pelo holandês.

Sergio Pérez errou uma curva e bateu logo no começo do Q1. O acidente provocou bandeira vermelha, e o mexicano, que era favorito nas primeiras filas, vai largar no final do grid. "Eu bati, eu bati", disse ele aos mecânicos da Red Bull, sem disfarçar a decepção.

A punição a Leclerc aconteceu porque o piloto da casa atrapalhou e impediu Lando Norris de fazer volta rápida durante o Q3. A penalidade de três posições foi confirmada pela FIA no meio da tarde.

**O GP DE MÔNACO**

O grid do GP de Mônaco

Max Verstappen

Fernando Alonso

Esteban Ocon

Carlo Sainz

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Pierre Gasly

George Russell

Yuki Tsunoda

Lando Norris

Oscar Piastri

Nyck De Vries

Alexander Albon

Lance Stroll

Valteri Bottas

Logan Sargeant

Kevin Magnussen

Nico Hulkenberg

Guanyu Zhou

Sergio Pérez

COMO FORAM AS ETAPAS DO TREINO CLASSIFICATÓRIO

O Q1 foi marcado pela batida de Pérez logo nos primeiros minutos. O mexicano entrou com velocidade incomum pra um começo de treino, pisou na zebra e encontrou um muro, dando adeus precoce à classificação. Na retomada, Verstappen fez o melhor tempo, seguido por um surpreendente Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri. Foram eliminados Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou e Pérez.

No Q2, Verstappen foi o mais rápido de novo. Lando Norris arranhou o muro e perdeu a chance de fazer volta rápida. Lewis Hamilton, que estava sendo eliminado, conseguiu só no final se colocar na última etapa da classificação. Saíram no Q2: Oscar Piastri, Nyck De Vries, Alexander Albon, Lance Stroll e Valteri Bottas.

No Q3, Verstappen precisou tirar tudo do carro pra superar Fernando Alonso na última volta. Leclerc e Esteban Ocon também fizeram voltas muito rápidas, mas foram superados pelo holandês no final. De acordo com os comentaristas do "Bandsport", os últimos minutos do treino foram os mais emocionantes das classificações da temporada.