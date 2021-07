Verstappen conquista pole do GP da Áustria de F-1; Hamilton é o 4º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa, Max Verstappen conquistou mais uma pole position neste sábado (3). Diante de um mar laranja de torcedores, o piloto da RedBull largará em primeiro lugar no Grande Prêmio da Áustria. Com 1m03s720, o líder da temporada atual fez o melhor tempo do final de semana.

Logo em seguida, para fechar a primeira fila veio a surpresa do dia, Lando Norris, o piloto da McLaren levou a equipe ao delírio com o resultado conquistado no treino classificatório.

A segunda fila ficou composta por Sérgio Pérez e Lewis Hamilton. O piloto britânico segue sem conquistar uma pole desde a sua centésima, que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha.

O Q1 ficou marcado pela melhor volta do final de semana. Max Verstappen entrou nas pistas, fez sua parte e logo se recolheu para o pit stop. Com 1m04s249, o holandês abriu uma boa diferença de Lewis Hamilton, que ficou em quarto com +0s257.

Logo em seguida de Max vieram Lando Norris, com +0s096 e Fernando Alonso, com +0s257. O único susto foi quando Daniel Ricciardo, que teve uma volta deletada ao 'queimar' o limite da pista.

Foram eliminados: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas) e Nikita Mazepin (Haas).

O Q2 serviu para que Max Verstappen conseguisse melhorar, ainda mais, a sua volta. O holandês fez a melhor volta do final de semana, novamente. Desta vez, ele fechou com 1m03s927. Logo em seguida, veio Lewis Hamilton, com +0s331.

O terceiro colocado foi Valtteri Bottas, que finalizou a etapa com +0s449. O top 5 fica com Pierre Gasly e Lando Norris. Uma das ocorrências foi o encontro entre Vettel e Alonso na reta final, o que pode render uma punição para o piloto da Aston Martin.

Foram eliminados: Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Na parte decisiva do classificatório, Max Verstappen fez o melhor tempo do final de semana com 1m03s720. Logo em seguida veio a surpresa do dia, Lando Norris, que levou os companheiros de McLaren ao delírio com a posição conquistada no treino classificatório.

A segunda fila ficou com Sérgio Pérez e Lewis Hamilton. O piloto britânico segue vivendo um drama desde a última pole conquistada no GP da Espanha.

Max Vestappen fez o melhor tempo do final de semana no último treino livre. O holandês marcou 1m04s591. Logo em seguida vieram Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. O atual líder da Fórmula 1 impôs mais de meio segundo para os adversários.

Mesmo após um segundo treino positivo, Hamilton não conseguiu bater de frente com o seu principal rival da temporada.

Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi fecharam o top 5 antes do treino classificatório para o Grande Prêmio da Áustria.

Confira o Grid de Largada para o GP da Áustria

1 - Max Vesrtappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Sérgio Pérez (Red Bull)

4 - Lewis Hamilton (Mercedes)

5 - Valtteri Bottas (Mercedes)

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri)

7 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

9 - George Russel (Williams)

10 - Lance Stroll (Aston Martin)

11 - Carlos Sainz (Ferrari)

12 - Charles Leclerc (Ferrari)

13 - Daniel Ricciardo (McLaren)

14 - Fernando Alonso (Alpine)

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17 - Esteban Ocon (Alpine)

18 - Nicholas Latifi (Williams)

19 - Mick Schumacher (Haas)

20 - Nikita Mazepin (Haas)