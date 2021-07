Verstappen ataca Hamilton, vence sprint e larga na pole em Silverstone

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma largada perfeita, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste sábado (17) o sprint, mini-corrida de classificação de 100 km que definiu o grid para o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, que acontece amanhã às 11h (de Brasília). O líder da temporada ainda aumentou em um ponto sua vantagem para o inglês Lewis Hamilton, ao somar três pontos, contra dois do piloto da Mercedes. O finlandês Valteri Bottas manteve o terceiro lugar e também somou um ponto no campeonato.

Ao final do sprint, os pilotos deram uma volta pela pista em um caminhão, com Max Verstappen carregando uma coroa de louros no pescoço, remetendo aos anos 1980. A experiência com o sprint para definir a classificação deverá se repetir em Monza, no GP da Itália, também com a possibilidade de acontecer no GP de São Paulo, em Interlagos, embora ainda não esteja confirmado.

Sistema de classificação utilizado na Fórmula 1 pela primeira vez na história, o sprint teve como grande momento a largada e as curvas iniciais do circuito, com Verstappen pulando na frente mesmo largando do lado sujo da pista, enquanto Hamilton por pouco não foi ultrapassado também por Bottas.

Após a primeira curva, o heptacampeão mundial partiu para o ataque, mas Verstappen conseguiu manter a dianteira, perseguido de perto pelo inglês da Mercedes. Mas nas voltas seguintes o holandês conseguiu sustentar uma vantagem mesmo com o inglês da Mercedes tendo cravado a melhor volta do sprint. Com bolhas nos pneus de seus carros, os dois pilotos precisaram administrar nas voltas finais.

Fernando Alonso foi um dos poucos a largar de pneus macios e tirou proveito logo na largada, quando saltou da 11ª posição para ficar em quinto ainda na primeira volta, antes de perder a posição na pista para a dupla da McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo. O espanhol da Alpine vai largar no sétimo lugar.

Já Carlos Sainz, da Ferrari, teve um toque com George Russell, da Williams, logo na largada e caiu de nono para 15º lugar, precisando recuperar posições para terminar em quinto no sprint. Piloto que fez a festa do público na classificação do sprint, Russell conseguiu se manter entre os dez primeiros mesmo com o incidente e vai largar em nono.

Se teve o sucesso com Verstappen, a Red Bull teve problemas com seu outro piloto, o mexicano Sergio Perez, que escapou da pista sozinho durante a quinta volta e caiu para o 18º lugar. Na última volta, a equipe o mandou entrar nos boxes para se retirar, saindo em último lugar.

Confira o Grid de Largada para o GP da Grã-Bretanha

1 - Max Vesrtappen (Red Bull)

2 - Lewis Hamilton (Mercedes)

3 - Valtteri Bottas (Mercedes)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Lando Norris (McLaren)

6 - Daniel Ricciardo (McLaren)

7 - Fernando Alonso (Alpine)

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

9 - George Russel (Williams)

10 - Esteban Ocon (Alpine)

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri)

12 - Carlos Sainz (Ferrari)

13 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14 - Lance Stroll (Aston Martin)

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17 - Nicholas Latifi (Williams)

18 - Mick Schumacher (Haas)

19 - Nikita Mazepin (Haas)

20 - Sergio Pérez (Red Bull)