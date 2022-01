Verratti brilha no retorno de Messi, e PSG goleia Reims com facilidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa, no Parc des Princes, o PSG passou sem dificuldades pelo Reims pela 22ª rodada do Campeonato Francês, neste domingo (23). Em noite inspirada, o meio-campista Verrati marcou duas vezes para dar a vitória por 4 a 0 na partida que marcou o retorno de Messi aos gramados.

Afastado por causa da covid-19, Messi entrou apenas aos 18 minutos do segundo tempo, quando o duelo já estava 2 a 0. O craque, que fez seu primeiro jogo em 2022, ofereceu mais dinâmica ao ataque do PSG e deu o passe para Verratti, que já havia feito o primeiro, marcar o terceiro. Sergio Ramos anotou o segundo e Danilo encerrou a goleada da equipe da capital francesa.

Com um minuto de bola rolando, o Paris já mostrou sua superioridade técnica e quase marcou com Mbappé. O atacante trouxe a bola para o meio e bateu de direita, finalizando perto da trave esquerda do goleiro Rajkovic.

A equipe vermelha e azul não teve dificuldades para ficar com a bola durante os primeiros 15 minutos, impedindo que o Reims criasse qualquer oportunidade. Depois disso, o time da casa reduziu a intensidade e permitiu que os visitantes chegassem duas vezes. A primeira, aos 27, com Mbuku após tabela com Ekitike. Contudo, a finalização foi em cima de Navas. A segunda, aos 34, quando Ekitike limpou bem a marcação e soltou a bomba, mas errou por muito o alvo.

Até que, aos 43, Verratti abriu o marcador para o PSG. O jogador que se destacou ajudando na criação nas jogadas aproveitou a sobra na divida de Icardi com a zaga e soltou uma bomba para balançar a rede.

O Reims voltou do intervalo com duas mudanças, entretanto o cenário da primeira etapa se repetiu. O PSG pressionou demais nos primeiros minutos, criando chances de ampliar com Mbappé, aos 4 e aos 6.

Em cobrança de escanteio, aos 16, o segundo gol do PSG veio. Di María cobrou e Danilo Pereira cabeceou. A defesa ainda afastou, mas a bola ficou com Sergio Ramos. O zagueiro parou no goleiro Rajkovic na primeira tentativa, mas, com o arqueiro caído, só teve o trabalho de mandar para a rede no rebote.

Pouco depois do tento, Messi entrou em campo na vaga de Di Maria e, com muita fome de bola, deu a assistência para o terceiro gol. Verrati aproveitou o toque açucarado do argentino, bateu com força e ainda contou com um desvio no meio do caminho para marcar seu segundo gol no duelo.

Mbappé acelerou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás, achando Danilo sozinho. O volante não titubeou e bateu de primeira para anotar o quarto do time, aos 28 da segunda etapa. Com o jogo resolvido, Mbappé deixou o gramado para a entrada de Draxler, logo após o gol.

Icardi ainda teve a chance de fazer o quinto, aos 39, após belo cruzamento de Nuno Mendes. O centroavante errou a cabeçada e mandou com a mão para a rede. A arbitragem, corretamente, invalidou o tento.

A equipe parisiense, líder isolada do Campeonato Francês com 53 pontos, volta a campo somente na próxima segunda (31), às 17h15, quando recebe o Nice pelas oitavas de final da Copa da França. Dois dias antes, no sábado (29), às 14h30, o Reims encara o Bastia em casa pela mesma etapa da competição.