Veron faz gol, dá assistencia e salva Palmeiras no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu a terceira no torneio, desta vez por 2 a 1, contra o Bragantino.

Quem salvou a equipe de Vanderlei Luxemburgo foi Gabriel Veron, com 18 anos recém completos (no último dia 3). O garoto, que tem uma multa rescisória de R$ 377 milhões, estava machucado e fez sua primeira partida desde a volta do futebol após a paralisação pela pandemia do coronavírus.

Ele veio do banco de reservas quando a equipe perdia por 1 a 0. Marcou o emapte de cabeça a após cruzamento do xará Gabriel Menino, que também veio das categorias de base do clube. Nos acréscimos, arrancou pela esquerda e serviu para Willian, que não balançava as redes a 13 jogos, virar.

O Bragantino saiu na frente, já no segundo tempo, com Claudinho, em chute que desviou e deixou o goleiro Wewerton sem chances de defender. No fim da partida, Morato foi expulso.

Apesar de invicta, a equipe de Vanderlei Luxemburgo tinha apenas dois triunfos (um deles no clássico contra o Santos) até aqui no torneio (a partida contra o Vasco, pela 1ª rodada, foi adiada). A falta de resultados positivos vinha pressionando o treinador palmeirense.

Luxemburgo tem a seu favor o fato de ter feito o Palmeiras voltar a vencer o Campeonato Paulista após 12 anos. Também foi ele quem promoveu e deu a oportunidade para o jovem Patrick de Paula, decisivo no título estadual, na equipe.

As expectativas criadas com o título conquistado um mês atrás, em 8 de agosto, não tem se concretizado no Brasileiro. O restulado positivo, no entanto, faz a equipe saltar para 13 pontos e se aproximar dos quatro primeiros colocados.

Uma vitória no próximo compromisso da equipe é o clássico contra o Corinthians (na quinta-feira, dia 10, às 19h15) pode voltar a fazer o treinador viver dias de calmaria no clube.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

Data e horário: 06/09/2020, domingo, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (São Paulo)

Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima e Daniel do Espírito Santo Parro

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Ryller (Red Bull Bragantino); Gustavo Gómez, Danilo, Vitor Hugo (Palmeiras)

Cartão vermelho: Morato (Red Bull Bragantino)

Gols: Claudinho, aos 9', Gabriel Veron, aos 24', e Willian, aos 49' minutos do segundo tempo

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Ryller (Uillian Correia), Matheus Jesus e Claudinho (Morato); Artur (Jan Urtado), Leandrinho (Bruno Tubarão) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Willian), Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Viña; Patrick de Paula (Danilo), Gabriel Menino, Zé Rafael (Bruno Henrique), Lucas Lima (Raphael Veiga); Wesley (Gabriel Veron) e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.