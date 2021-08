Veríssimo é expulso, mas Benfica de Jesus vai à fase de grupos da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Benfica resistiu à pressão do PSV e avançou à fase de grupos da Liga dos Campeões. O time português segurou o empate por 0 a 0 na tarde desta terça-feira (24), em Eindhoven (Holanda), e se classificou nos playoffs da Champions. No jogo de ida, o Benfica havia vencido por 2 a 1.

A vaga da equipe comandada por Jorge Jesus veio com um toque dramático. O Benfica jogou desde os 32 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, depois que o brasileiro Lucas Veríssimo foi expulso. Mesmo com a desvantagem numérica, o time de Lisboa conseguiu sustentar a vantagem alcançada na primeira partida.

Depois de um início equilibrado, o lance crucial veio aos 32 minutos. Veríssimo, que estava amarelado desde os sete minutos, atingiu o braço em um adversário e deixou o Benfica com um a menos.

A partir daí, o PSV dominou as ações. Os holandeses precisavam de pelo menos um gol para levar a disputa para a prorrogação, mas acabaram esbarrando na forte defesa do Benfica.

A melhor chance do PSV aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando o israelense Eran Zahavi recebeu passe dentro da área e, sem goleiro, mandou a bola no travessão.

Agora, o Benfica espera para conhecer os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. A Uefa vai definir as chaves em sorteio na próxima quinta-feira (26).