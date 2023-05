Vereadoras do PSOL querem homenagear Vinicius Junior com título de Cidadão Paulistano

A covereadora Silvia Ferraro afirma que "além do exemplar trabalho que desempenha dentro das quadras, Vini Jr. tem sido um exemplo fora delas". "Uma liderança esportiva que muito tem inspirado uma geração de jovens atletas e amantes do futebol e que merece a presente homenagem", segue.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, quer dar o título de Cidadão Paulistano ao jogador Vinicius Junior, o Vini Jr, que foi vítima de ofensas racistas no último domingo (21), em uma partida pelo Campeonato Espanhol, na Europa.

