SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo conquistou nesta quarta-feira (19) seu quarto título da Copa do Brasil e se tornou o terceiro time com mais troféus do torneio, ao lado do Palmeiras. Cruzeiro com seis e Grêmio com cinco são os dois maiores vencedores do mata-mata.

Campeão em 1990, 2006, 2013 e agora, o time rubro-negro é a equipe carioca com mais troféus do torneio. Fluminense e Vasco tem uma conquista cada um.

O Rio de Janeiro é o quarto estado com mais títulos, agora, com seis. Os clubes paulistas somam dez taças e lideram o ranking, seguidos pelos mineiros (8) e pelos gaúchos (7).

VEJA TODOS OS CAMPEÕES DA COPA DO BRASIL

1989 - Grêmio

1990 - Flamengo

1991 - Criciúma

1992 - Internacional

1993 - Cruzeiro

1994 - Grêmio

1995 - Corinthians

1996 - Cruzeiro

1997 - Grêmio

1998 - Palmeiras

1999 - Juventude

2000 - Cruzeiro

2001 - Grêmio

2002 - Corinthians

2003 - Cruzeiro

2004 - Santo André

2005 - Paulista

2006 - Flamengo

2007 - Fluminense

2008 - Sport

2009 - Corinthians

2010 - Santos

2011 - Vasco da Gama

2012 - Palmeiras

2013 - Flamengo

2014 - Atlético-MG

2015 - Palmeiras

2016 - Grêmio

2017 - Cruzeiro

2018 - Cruzeiro

2019 - Athletico

2020 - Palmeiras

2021 - Atlético-MG

2022 - Flamengo