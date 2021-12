Veja a repercussão da compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio da compra do Cruzeiro pelo ex-atacante Ronaldo Nazário, revelado para o futebol profissional pelo clube mineiro em 1993, ganhou repercussão em alguns veículos de imprensa internacionais. O acordo foi confirmado no início da tarde deste sábado (18) pelo próprio Fenômeno e pelo presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, durante transmissão ao vivo em uma rede social. Principal jornal esportivo da Espanha, onde Ronaldo teve duas passagens -Barcelona entre 1996 e 1997 e Real Madrid de 2002 a 2007-, o diário "Marca" destacou o atual momento delicado do clube mineiro, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano seguido. "Ronaldo é o novo proprietário do Cruzeiro, equipe que o lançou à fama e possibilitou sua chegada ao futebol europeu [...] O objetivo que Ronaldo terá com a sua chegada à equipe de Belo Horizonte será devolvê-la à categoria mais alta do futebol brasileiro", afirma o Marca. O jornal lembra ainda que o Cruzeiro será o segundo clube do Fenômeno, pois ele é também o maior acionista e presidente do Real Valladolid, atualmente na segunda divisão espanhola. O diário "As", por sua vez, ressaltou o sentimento de surpresa entre os torcedores do time castelhano. "A notícia também foi inesperada em Valladolid. Era público que o presidente da entidade se encontrava no país [Brasil] e exercia várias atividades, mas desconhecia-se qualquer tipo de operação. Agora, a questão entre os adeptos é se isso significará uma possível saída do clube ou se será o início da criação de um grupo ao estilo City, com a propriedade de vários clubes em vários continentes", diz a nota. Por fim, o "As" destaca também o reencontro de Ronaldo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem trabalhou tanto no Real Madrid quanto na Seleção Brasileira. O próprio Luxemburgo, por meio de sua assessoria de imprensa, também comentou a operação e deu as boas-vindas ao ex-atacante. "Pelo que Ronaldo significa para o Cruzeiro e para o futebol, desejo sucesso e parabéns ao Fenômeno", declarou, em nota. O treinador retornou ao comando da Raposa em agosto deste ano e está mantido para a próxima temporada. Na imprensa inglesa, o destaque foi a vitória de Ronaldo na concorrência contra o grupo Fenway Sports (FSG), proprietário do Liverpool e do Boston Red Sox. "Ronaldo vence donos do Liverpool na compra de gigante brasileiro", noticiou o Mirror. "Eles [Cruzeiro] se tornaram o primeiro time do país a se transformar em empresa, e estavam tentando atrair investidores, com o FSG entre esses possíveis interessados", diz o texto.

