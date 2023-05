Veja os jogos da primeira rodada da Série B do Amazonense

Na quinta-feira (20), duas partidas estão marcadas para 15h30. O Unidos do Alvorada pega o Sul América no Carlos Zamith. E o JC Futebol Clube joga contra o RB do Norte Clube, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.

No dia 19 de julho, uma quarta-feira, o São Raimundo pela o Librade no Estádio Ismael Benigno, às 15h30.

Manaus/AM - A Segundinha, como é conhecida a Série B do Campeonato Amazonense, começa dia 19 de julho. Sete clubes devem se confrontar, divididos em dois grupos. Confira as partidas da primeira rodada.

