Veja os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Quem também enfrentará um rival da elite nacional é o Corinthians. O time do técnico Vagner Mancini encara o Atlético-GO. Na última disputa do Brasileiro, o clube do Parque São Jorge terminou na décima colocação, enquanto os goianos terminaram na décima primeira.

Das equipes que estão no torneio continental, o Fluminense é o único que enfrentará um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou nesta sexta-feira (23) o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os duelos de ida e volta serão disputados em junho, nas semanas dos dias 2 e 9, e não terão o critério do gol qualificado.

