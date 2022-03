Veja os classificados e os potes do sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2022

O Brasil tem 21 títulos da Libertadores, incluindo as três últimas edições. O país só fica atrás dos times argentinos, com 25.

Pote 4: Always Ready (Bolívia); América-MG (Brasil); Estudiantes (Argentina); Fortaleza (Brasil); Independiente Petrolero (Bolívia); Olímpia (Paraguai); Talleres (Argentina) e The Strongest (Bolívia).

As 32 equipes classificadas foram divididas em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Ao todo, elas serão alocadas em oito grupos, com quatro times cada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.